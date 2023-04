Porto, Pepe rinnova a 40 anni: “Molti potrebbero dubitare per mia età. Ma…”

EMOZIONE - "Sono molto nervoso perché è un contratto che significa molto per me", ha detto Pepe. "Molti potrebbero dubitare delle mie capacità per via dei miei 40 anni, ma come giocatore e come persona di solito dico che sono molto onesto in queste cose. Devo molto al Porto e non voglio ingannare il presidente, la gente del club, il mio allenatore e i miei amici. Voglio ringraziare tutti al club per avermi reso ogni giorno migliore come giocatore, come persona e anche come padre. Spero di poter contribuire in questa stagione e in futuro per portare dei titoli come fatto negli anni passati".