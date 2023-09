Portogallo, Pepe contesta l’arbitraggio di Benfica-Porto: sui social la foto di…

Benfica batte Porto 1-0, decisivo il centro di Di Maria. Una vittoria fondamentale per la formazione delle Aquile che sale al comando solitario del campionato portoghese. Resta a bocca asciutta il Porto di Conceicao che protesta soprattutto contro la direzione dell'arbitro Pinheiro. Fra gli episodi contestati dai Dragoes in particolare c'è il rosso a Cardoso al 19' del primo tempo che ha costretto il Porto a giocare in dieci uomini per 80 minuti (visto poi il recupero extralarge) e un calcio di rigore negato sul contatto fra Trubin e Taremi in area biancorossa alla mezzora.