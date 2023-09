Postecoglou assicura su Richarlison: “Gli daremo tutto l’aiuto necessario…”

Nell'ultima settimana si è discusso sulla difficile situazione di Richarlison. L'attaccante che ha pianto dopo essere finito in panchina col Brasile ha detto: "Ho attraversato un periodo turbolento fuori dal campo, tornerò in Inghilterra e cercherò aiuto psicologico". Così è scattata la campanella d'allarme. Direttamente da Londra, il Tottenham è salito in cattedra mettendosi a disposizione per la qualunque eventualità del calciatore. Lo ha affermato l'allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou: "Di qualsiasi cosa Richy abbia bisogno, lo aiuteremo - ha detto in conferenza stampa -. Si è emozionato dopo una partita e va tutto bene. Noi siamo qui, gli daremo tutto il sostegno e il supporto di cui ha bisogno". Beh, pensandoci bene l'ultima annata del brasiliano non è stata delle migliori. Tralasciando l'exploit Mondiale, Richarlison ha segnato solo 3 gol in 35 presenze.