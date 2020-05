Aguero ammette: “Ripresa Premier League? Tanti calciatori hanno paura”

Tante incertezza sul futuro della stagione calcistica. Dopo l’Olanda è toccato alla Francia dire stop al campionato. Mancano ancora Spagna, Italia e Inghilterra, oltre alla Germania, tra i principali campionati d’Europa. Ed è proprio a proposito della Premier League che Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha parlato a El Chiringuito.

PAURA – Dichiarazioni forti, riprese quest’oggi da tutti i media inglesi anche in prima pagina. “La maggior parte dei calciatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia”, ha spiegato l’attaccante argentino. “E se qualcuno si ammalerà diremo, ‘che cosa sta succedendo qui’?”, ha proseguito il Kun che sulla sua quarantena ha aggiunto: “Sono chiuso in casa con la mia compagna. Ci sono persone che hanno il coronavirus e non hanno sintomi ma possono trasmetterlo. Io stesso potrei averlo e non saperlo. Quando si tornerà al lavoro i giocatori saranno nervosi e super attenti. La mia, la nostra speranza è che si trovi presto un vaccino e che tutto questo finisca”.