Aguero, ‘smetto quando voglio’: il Manchester City lo lascia libero di scegliere quando andare via

Sergio Aguero è entrato nella storia della Premier League. L’attaccante del Manchester City è riuscito nell’impresa di diventare il marcatore straniero più prolifico del massimo campionato inglese. Ennesima statistica incredibile per il bomber argentino che con la maglia Citizens ha dimostrato tutto il suo valore.

Un valore che la stessa società inglese ha deciso, in un certo modo, di confermare con una decisione speciale. Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, i vertici dirigenziali della società avrebbero deciso di non fare pressioni di alcun genere sul Kun in merito alla sua condizione contrattuale. Aguero, il cui contratto col Manchester City scade la prossima estate, aveva anche pensato di tornare in Argentina al termine della carriera, ma al momento è perno della squadra inglese che non pare voler fare a meno di lui. Da qui la scelta di lasciare all’argentino carta bianca: Aguero smette quando vuole.