Ancelotti, accordo con l’Everton: il club smentisce ma… è pronto a prendere anche Ibrahimovic

Carlo Ancelotti vicinissimo all’Everton. Accordo trovato con l’ex Napoli pronto a rimettersi subito a lavoro. Queste le voci che sono arrivate nella serata di ieri dall’Inghilterra. Rumors che volevano il tecnico di Reggiolo con in mano un accordo fino al 2022 col club inglese.

A smentire, almeno per il momento, tutto ci ha pensato la stessa società con un comunicato apparso anche sui profili social ufficiali. “Negli undici giorni trascorsi da quando Marco Silva ha lasciato il Club, la dirigenza dell’Everton ha lavorato per ingaggiare un nuovo manager e ha avuto riunioni con numerosi candidati. Possiamo confermare che finora non è stata fatta alcuna offerta contrattuale e che nessun candidato ha scelto di ritirarsi dal processo di selezione. Il Club desidera ingaggiare al più presto un nuovo manager permanente, ma l’unica cosa che conta è che venga fatto l’ingaggio giusto. Mentre il nostro processo di selezione continua quindi , Duncan Ferguson rimarrà come allenatore ad interim e si occuperà della squadra per il quarto di finale di Carabao Cup di mercoledì sera contro il Leicester City”.

Una smentita sul possibile accordo con Ancelotti, ma la sensazione resta quella che la scelta del nuovo allenatore sarà presto annunciata. Non solo. L‘Everton nei giorni scorsi si era fatto avanti per Zlatan Ibrahimovic. Obiettivo di mercato che era stato molto vicino anche al Napoli, proprio per volontà di Ancelotti. Attenzione, quindi, al club inglese, che prepara il doppio colpo panchina-attaccante.