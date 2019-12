Svolta Ancelotti: vicinissimo alla panchina dell’Everton

Carlo Ancelotti si avvicina al ritorno in Premier League. Il tecnico italiano ha da poco concluso la sua avventura al Napoli, con il club azzurro che lo ha sostituito con Rino Gattuso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti sarebbe vicinissimo alla firma con l’Everton. L’accordo è stato trovato, mentre manca solo l’annuncio ufficiale. La sua missione non sarà semplice: la squadra inglese naviga in cattive acque, come testimonia il sedicesimo posto in classifica, nonostante ottimi giocatori in rosa.