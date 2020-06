Arsenal, figuraccia col Manchester City: l’ex Sagna scherza e si propone per tornare a giocare…

Un tragico ritorno in campo quello dell’Arsenal travolto per 3-0 dal Manchester City. Diversi gli errori dei Gunners, complice anche una sfortunata serata storta di David Luiz. Ecco allora che tra i vari commenti apparsi sui social, arriva anche una curiosa candidatura. Quale? Quella di Bacary Sagna, grande ex di entrambe le squadre inglesi.

Il difensore, con un recente passato anche in Italia con la maglia del Benevento, è attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Montreal Impact e si è scherzosamente proposto di dare una mano all’Arsenal vista la situazione difensiva della squadra. “Beh, a questo punto credo di poter tornare a giocare”, ha scritto Sagna su Twitter. Immediata la reazione dei tanti fans che lo seguono sul noto social network. Tra chi gli ha chiesto di farlo sul serio, e chi ha ironizzato sulla prestazione incolore di David Luiz, ritenuto responsabile del pesante k.o. dei Gunners. Tra ironia e realtà, chissà se la dirigenza dell’Arsenal ci possa davvero fare un pensierino…

