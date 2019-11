Arsenal, il caso Xhaka costa caro a Emery: mezzo spogliatoio lo…deride

Dopo il caso Xhaka, l’Arsenal attraversa un altro momento complicato. Unai Emery, già messo in dubbio dalla società, sarebbe stato messo in discussione anche da parte dello spogliatoio. Secondo quanto riporta Metro, che cita The Indipendent, il tecnico Gunners non solo non sarebbe più gradito da tanti calciatori e, addirittura, verrebbe deriso da alcuni di loro. L’avventura di Emery all’Arsenal sembra ormai ai titoli di coda con l’ombra anche di José Mourinho sempre più concreta.

La partita di oggi contro il Wolverhampton potrebbe essere già decisiva per il futuro dello spagnolo.