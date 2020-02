Arsenal, Ozil e i rumors di mercato: “Non vedo il futuro…”

Continuano i rumors attorno al futuro di Mesut Ozil. Il tedesco, dopo l’addio di Emery e l’arrivo di Arteta, sta trovando maggiore spazio nell’Arsenal, ma questo non esclude una sua partenza nei prossimi mesi. Su questo argomento, a The Nacional, il fantasista si è così espresso: “Ho ancora un anno di contratto, poi cosa accadrà non lo so, non vedo il futuro. Adesso devo solamente pensare a dare il massimo per la squadra e per me stesso, poi vedremo cosa succederà. Con Emery ho avuto dei momenti difficili e giocavo poco, ora sono felice”.

