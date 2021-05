Cantona nella Premier League Hall of Fame: “Sarei stato sorpreso di non esserci”

L'ex Manchester United è solo il terzo calciatore ad entrare nella stretta cerchia della Hall of Fame

Eric Cantona entra nella Hall fo Fame della Premier League . Lo ha annunciato in queste ore proprio il massimo campionato inglese che sui social ha reso omaggio ad uno degli ex calciatori più importanti del massimo campionato inglese.

Genio e sregolatezza, l'ex Manchester United è il terzo campione ad entrare nella storia dopo Alan Shearer e Thierry Henry. Come riporta Sky Sports, arrivano anche le prime parole del diretto interessato che ha commentato la notizia a modo suo: "Sono molto contento e davvero orgoglioso. Ma dico la verità, non sono sorpreso", ha detto Cantona. "Sarei stato sorpreso del contrario, ovvero di non essere nella Hall of Fame. Giocare in Inghilterra, in Premier League è stato un sogno. Sono stato fortunato a giocare nel Manchester United con giocatori fantastici, un allenatore meraviglioso e tifosi meravigliosi. Era il calcio che sognavo perché il Manchester United è un club dove si vuole vincere. Era così ai tempi di Matt Busby. Questa è l'identità di questo club, la filosofia di questo club".