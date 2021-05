Cantona: “Solskjaer come Guardiola. Non vedo l’ora che lo United vinca la Premier”

Il parere dell'ex leggenda Red Devils

SOLSKJAER COME GUARDIOLA - “È importante per il Manchester United vincere un trofeo in questa stagione. Nel prossimo futuro, si spera l'anno prossimo, mi auguro che possano tornare a vincere la Premier League", ha esordito Cantona. "Guardiola ha giocato per il Barcellona, ​​che è stato poi allenato da Johan Cruyff e credo abbia imparato molto dal grande olandese. È diventato un grande allenatore, seguendo la stessa filosofia del suo maestro. Allo stesso modo, Solskjaer ha giocato sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Ha imparato molto da lui e poi ha deciso di diventare un allenatore. Penso che sia fantastico avere un allenatore in squadra che sa cosa rende questo club diverso dagli altri. Ha il DNA di questo club per questo credo possano essere due tecnici simili. Non vedo l'ora di vedere il Manchester United vincere di nuovo la Premier League. Sono sicuro che succederà presto", ha poi concluso l'ex Red Devils.