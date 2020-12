Cavani, il post galeotto può costare caro: la FA lo accusa di condotta offensiva con riferimenti a colore, razza e origine etnica

Aveva fatto molto discutere un post su Instagram di Edinson Cavani subito dopo la partita contro il Southampton quando El Matador aveva scritto, con troppa leggerezza una frase ritenuta razzista. L’attaccante del Manchester United aveva poco dopo cancellato la sua stories che, però, aveva già fatto il giro del web con quel “Gracias negrito” che non era piaciuto ai più.

La FA, la federazione inglese, ha infatti ufficialmente accusato l’attaccante di aver violato la Regola E3, sostenendo che il suo post era “offensivo e/o improprio”. Inoltre, le sue parole sarebbero state una violazione aggravata delle norme in quanto “contenente riferimenti, espliciti o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all’origine etnica”. L’ex attaccante del Napoli ha tempo fino al 4 gennaio per rispondere a queste accuse. Nonostante le pronte scuse per le sue azioni, Cavani rischia uno stop di tre giornate in Premier League.