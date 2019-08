Chelsea, successo con record per Lampard: l’undici iniziale è il più giovane degli ultimi 25 anni

Buona la…terza. Il Chelsea trova, finalmente, il primo successo in campionato. Sorride Lampard che contro il Norwich festeggia la vittoria per 3-2. Un successo che porta la firma di Mount e Abraham, autori delle reti blues.

Come riporta il Sun, però, la festa è doppia: infatti, la squadra schierata dal tecnico inglese è la più giovane degli ultimi 25 anni. Grazie – si fa per dire -, al forfait dell’ultimo secondo di Pedro che veniva schierato nell’undici iniziale scelto da Lampard, e l’inserimento di Barkley al suo posto, il Chelsea è sceso in campo con la squadra più giovane da oltre un ventennio. Il tabloid inglese ricorda lo schieramento del 1994 – che resta quello più giovane – e lo mette a confronto con quello odierno. 24 anni e 208 giorni di età media per gli undici scesi in campo contro il Norwich, contro i 24 anni e 190 giorni in campo a febbraio contro l’Oldham.

Chelsea vs Norwich, 2019: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kovacic, Barkley, Pulisic, Mount, Abraham.

Chelsea vs Oldham, 1994: Dimitri Kharine, Steve Clarke, Erland Johnsen, Andy Myers, Frank Sinclair, Darren Barnard, Craig Burley, Eddie Newton, Gavin Peacock, John Spencer, Mark Stein.