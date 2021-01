Chelsea, Thiago Silva suona la carica: “Non ci arrendiamo. Con lavoro, sangue e sudore ne usciremo…”

Non è certo un bel momento per il Chelsea che vede anche il proprio mister, Frank Lampard, in bilico. A provare a dare una scossa all’ambiente è stato il capitano blues Thiago Silva che ha condiviso la sua opinione sul momento della squadra via social, attraverso un post su Instagram pubblicato dopo la sconfitta contro il Leicester nell’ultimo turno di Premier League: “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Per vincere serve duro lavoro, dedizione, determinazione, coraggio”, ha spiegato il difensore brasiliano. “Questo è il motivo per cui non ci arrenderemo. Tutto ciò che accade ha le sue ragioni. Dobbiamo ottenere risultati con lavoro, sudore e sangue. Sono convinto che il Chelsea raggiungerà i suoi obiettivi!”.