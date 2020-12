Chelsea, Werner diventa un caso: otto gare senza gol

In estate, il suo arrivo aveva suscitato l’entusiasmo dei tifosi del Chelsea, convinti di aver ritrovato un attaccante di peso per sognare in grande. Timo Werner sembrava davvero il bomber giusto per provare a rilanciare una squadra che nelle ultime stagioni era stata eccezionale, ma lontana parente del Dream Team di quindici anni fa. E invece i Blues ultimamente sono in grande flessione. La loro parabola discendente ricalca anche la crisi di rendimento di Werner, senza gol da otto gare a questa parte.

AMMISSIONE

L’attaccante ha parlato del suo momento no ai microfoni di Sky Sport: “L’inizio è stato molto buono, ma ora dopo molte partite sto faticando un po’. Penso che sia difficile quando giochi ogni tre giorni… e sabato contro squadre che possono riposare tutta la settimana. Rende difficile essere il migliore in ogni partita, ma la Premier League è molto divertente da giocare”.

CASO

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al momento il club non starebbe pensando di intervenire sul mercato. Tuttavia Werner non gode di un credito illimitato e potrebbe anche rischiare di perdere il posto nelle prossime gare.