Dall’Inghilterra: Ljungberg chiede chiarezza, ultimatum all’Arsenal per il discorso panchina

Dall’esonero di Unai Emery in casa Arsenal, in seguito alla sconfitta in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, sono trascorse ormai diverse settimane. Al suo posto è stato scelto Freddie Ljungberg, già presente in società, con il titolo di tecnico ad interim. La sua esperienza ai Gunners non sta decollando, tutti danno per fallito il progetto e lo svedese non vuole vedersi bruciare la carriera, diventando il capro espiatorio di questo deludente periodo storico dell’Arsenal. Fino a questo momento Ljungbgerg ha collezionato una sola vittoria (col West Ham), poi due pareggi e due sconfitte, l’ultima ieri in casa contro il Manchester City per ben tre reti a zero. Secondo quanto riportato dal Sun, l’allenatore avrebbe dato un ultimatum alla società affinché scelga rapidamente il tecnico definitivo per il prosieguo della stagione.

SHEARER SPARA A ZERO SULL’ARSENAL