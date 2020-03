Dall’Inghilterra: Manchester City, offerta di rinnovo per De Bruyne e Sterling

Momento non semplice per il Manchester City. La formazione di Pep Guardiola, mai in corsa per il titolo in Premier, dovrà fare i conti con la sanzione inflittagli dalla Uefa, che ha squalificato gli inglesi dalle coppe europee per due stagioni per gravi violazioni del fair play finanziario. Una situazione che potrebbe spingere alcuni big a lasciare i Citizens, con il club che, per questo, sta cercando di blindare alcuni dei suoi elementi di maggior spicco.

RINNOVO – Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, il City ha avanzato un’offerta di rinnovo per Kevin De Bruyne e Raheem Sterling. Entrambi i giocatori hanno ancora tre anni di contratto, ma la dirigenza vuole evitare brutte sorprese.

CROUCH: “IL CITY? NON VINCERA’ MAI LA CHAMPIONS CON QUESTA DIFESA…”