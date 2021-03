Fowler tuona: “Se Salah non è felice al Liverpool può andarsene. La sua cessione può essere utile”

Il Liverpool sta decisamente vivendo una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. La squadra di Klopp oggi ha subito la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare casalinghe e il distacco dalla zona Champions aumenta ancora. Un grande ex dei Reds, Robbie Fowler ha voluto puntare il mirino in particolare su uno dei calciatori del Liverpool, ovvero Momo Salah: “Se vuole lasciare i Reds è libero di farlo. Se Salah non è felice, bisogna cederlo e usare i soldi per rinnovare la squadra. Bisogna accettare la cosa: sono uno dei sostenitori di questa teoria. Il club non deve avere giocatori che non vogliono restarci. Siamo riusciti a superare la cessione di Coutinho, potremmo farlo anche questa volta. Il mercato viene fatto dalla volontà dei calciatori”.

Liverpool, Klopp: “Stagione strana. Andrebbe bene anche arrivare terzi”