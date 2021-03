Liverpool, Klopp: “Stagione strana. Andrebbe bene anche arrivare terzi”

E’ una stagione decisamente anomala e complicata per il Liverpool di mister Jurgen Klopp. I Reds sono attualmente settimi in classifica dietro anche ai più modesti West Ham ed Everton, il mister del Liverpool ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal doloroso ko con il Chelsea di Tuchel: “Il campionato in cui è più difficile rimanere in cima per un lungo periodo è la Premier League. L’unica squadra che può permettersi di rimanere in vetta è il Manchester City, gli altri devono lottare tutti”. Klopp si è poi soffermato sulle tante difficoltà incontrate dai Reds in questa annata: “Arrivare secondi o terzi in questa stagione non perfetta andrebbe bene. La nostra è una situazione davvero strana per quanto riguarda gli infortuni. Abbiamo dovuto modificare tante cose”.

