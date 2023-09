Giggs boccia Sancho: “Provato in più ruoli, non ha dato il massimo”

Come riuscire a tirare fuori il meglio da Jadon? Per Giggs "i giocatori devono assumersi molte responsabilità. Se è vero che non sta dando il cento per cento delle sue possibilità, il club deve chiamarlo pubblicamente per accertarsi che si impegni come sa. Sarebbe l'ultimo tentativo per avere il meglio da lui. So che allenarsi è più complicato di giocare le partite, o almeno lo era per me quando ero un calciatore. Ora tocca a Sancho: il giocatore deve pensare e reagire: 'Ok, mostrerò all'allenatore di cose sono capace'. Lo faccia, so che può riuscirci".