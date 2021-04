Guardiola: “Ammiro Bielsa. Non vince? Dategli il Manchester City…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato nelle scorse ore in vista della sida odierna contro il Leeds, in un match che lo metterà contro a Marcelo Bielsa per il quale il tecnico catalano nutre una grande stima e rispetto. Tanti complimenti e anche una provocazione verso il manager argentino, spesso colpevolizzato per non aver vinto molto in carriera.

Guardiola: “Date il Manchester City a Bielsa e…”

“Quando ho avuto l’opportunità di parlare con lui (Bielsa ndr), parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l’ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti”, ha detto Guardiola sul collega. “Se c’è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è lui. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco. È una persona che rispetta l’avversario, che gioca per i tifosi e che vuole giocare solo per vincere, convincendo i giocatori a seguirlo. La gente dice che non vince trofei, ma dategli il Manchester City e vincerà titoli“.

Un passaggio poi anche su Sergio Aguero che a fine stagione dirà addio ai Citizens: “La possibilità che giochi ancora in Premier League? Non so cosa deciderà e se rimarrà in Inghilterra. Posso dire che gli auguriamo il meglio, a lui e alla sua famiglia. Se sarà felice, allora anche io lo sarò”.