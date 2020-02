Guardiola: “Non mi sono mai sentito il migliore, ho vinto perché ho avuto grandi giocatori…”

Una carriera ricca di successi, quella di Pep Guardiola da allenatore. Il tecnico spagnolo, oggi alla guida del Manchester City e in passato protagonista sulla panchine di Barcellona e Bayern Monaco, ha fin qui vinto ovunque sia andato, tanto che in molti lo hanno definito il miglior allenatore del mondo. Proprio su questo, come riporta il Sun, si è espresso Guardiola rispondendo alla domanda di un giornalista.

MIGLIORE – “Non mi sono mai sentito il miglior allenatore, mai nella mia vita, neanche quando ho vinto sei titoli. Ho vinto perché avevo giocatori straordinari in dei grandi club. Altri grandi manager non hanno questi giocatori e queste società”.

