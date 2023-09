I 9 acquisti che Rangnick aveva suggerito allo United: Haaland, Alvarez e…

Una lunga lista della spesa. Giovani in rampa di lancio, promesse dei campionati esteri, bocche di fuoco che oggi incendiano il mercato. Ralf Rangnick li aveva individuati e consigliati al Manchester United nell'estate di due anni fa. Il coach si era seduto sulla panchina dei Red Devils come traghettatore dopo l'esonero di Solskjaer e prima dell'avvento di Erik Ten Hag. Aveva segnato 9 acquisti che potevano servire allo United per ripartire in modo deciso dopo gli anni bui che hanno costellato il dopo-Ferguson.

E possiamo dire, a distanza di un paio di anni, che Rangnick li aveva azzeccati tutti. Il primo della lista, svelata dal Mirror, era Erling Braut-Haaland, bocca di fuoco del Dortmund che il tecnico conosceva già dai tempi del Salisburgo vista la sua collaborazione col gruppo Red Bull. Nell'estate 2022 il centravanti ha scelto il City, con cui ha vinto il Triplete al primo tentativo. Non solo: in avanti c'era anche l'idea Julian Alvarez, all'epoca promettente punta del River, e un altro dei Citizens come Josko Gvardiol, che non era ancora il dirompente centrale difensivo protagonista di uno splendido Mondiale in Croazia.