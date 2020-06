Il consiglio di Leboeuf a Koulibaly: “Se vuoi vincere, non andare allo United”

Kalidou Koulibaly negli anni è diventato sicuramente uno dei centrali difensivi più forti d’Europa. Il fisico e la velocità lo rende uno dei giocatori più ambiti sul mercato, anche se il Napoli difficilmente vorrà privarsene. Le voci di mercato parlano di un interessamento del Manchester United, ma un’ex collega ha consigliato al giocatore di scegliere altre mete.

Il consiglio di Leboeuf

L’ex collega in questione è Frank Leboeuf. L’ex difensore del Chelsea e della Nazionale Francese ha commentato l’interessamento del Manchester United nei confronti di Koulibaly: “Non gli chiederei mai di andare al Manchester United. Voglio che lui vinca qualcosa e penso che i Red Devils non siano più il club di una volta e non sono pronti a vincere. Penso che il Liverpool sia la squadra adatta. Si troverebbe molto bene con Van Dijk. Anche al PSG con Marquinhos”. Per quanto riguarda la sua ex squadra, Leboeuf ha dichiarato: “Il Chelsea ha bisogno di un giocatore come lui. Non so se Koulibaly è interessato, ma anche se hanno due ottimi centrali, il suo livello è di gran lunga superiore”.