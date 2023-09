Il Manchester United reintegra Antony: “Lui sempre collaborativo con la polizia”

"Fin dalle prime accuse di giugno, Antony ha collaborato alle indagini della polizia in Brasile e nel Regno Unito, e continua a farlo. In qualità di datore di lavoro di Antony, il Manchester United ha deciso che il giocatore tornerà ad allenarsi a Carrington e sarà disponibile per la squadra durante le indagini della polizia. Questa decisione sarà rivista in base all'evoluzione del caso. Come club condanniamo gli atti di violenza e di abuso. Riconosciamo l’importanza di proteggere tutte le persone coinvolte in questa situazione, così come l’impatto di queste accuse sui sopravvissuti agli abusi”.