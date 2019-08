Klopp a sorpresa: “O tutto o niente. Se non avrò le forze di andare avanti…”

Aveva spaventato l’ambiente del Liverpool qualche tempo fa, adesso Jurgen Klopp torna a parlare del proprio futuro spiegando, in un certo qual modo, anche le sue precedenti dichiarazioni. L’allenatore tedesco è stato intervistato da Kicker e ha voluto ribadire il suo carattere e il suo approccio al lavoro di tecnico.

SONO FATTO COSI’ – “Ho tantissime energie, ma ho anche un problema. Non sono un tipo che in quello che fa ci mette solo un po’ di energia”, ha spiegato Klopp. “L’unica cosa che riesco a fare è…tutto o niente. E quando mi accorgerò che non riesco più a dare tutto me stesso, allora mi prenderò un anno sabbatico”. Una pausa che, però, potrebbe solo rimanere tale per poi riprendere al massimo: “Dopo l’anno sabbatico, però, dovrò prendere una decisione. Ma è molto probabile che avrò recuperato tutte quante le mie energie e che quindi potrò continuare a lavorare nella maniera in cui piace a me. Dando tutto”.