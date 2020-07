Liverpool, club degli ‘smemorati’: dopo Mané anche Trent Alexander-Arnold si dimentica le procedure pre gara

Era successo qualcosa di simile a Sadio Mané lo scorso mese di giugno, adesso anche Trent Alexander-Arnold si è mostrato… smemorato. Se l’attaccante senegalese si era dimenticato il minuto di silenzio in onore di George Floyd, per l’esterno la gaffe è stata meno evidente, anche se non è sfuggita comunque ai più attenti.

Trent Alexander-Arnold: niente foto di rito

Come simpaticamente sottolinea anche Sky, all’ingresso in campo delle due squadre, i giocatori sono andati a disporsi in linea per le foto di rito. Ecco Joe Gomez, Salah, Mané e Trent Alexander-Arnold che però non si ferma e cammina verso il centro del campo. Solo l’intervento tempestivo di Mané impedisce una gaffe più evidente. L’esterno del Liverpool si era dimenticato di doversi schierare a favore di telecamere per le foto e i tradizionali istanti pre gara. “Era nel suo mondo”, scrive Sky Sports su Instagram. La vittoria della Premier League ha reso tutti i giocatori del Liverpool un po’ più… smemorati.