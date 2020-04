Liverpool, Mané: “Titolo in Premier non assegnato? Lo accetterei…”

L’emergenza Coronavirus potrebbe togliere un titolo ormai già in tasca al Liverpool. Se la Premier League non dovesse infatti essere portata a termine, tra le ipotesi in ballo c’è anche quella di un annullamento del torneo. Una beffa per i Reds, che potevano vantare ben 25 punti di vantaggio sul Manchester City a nove giornate dalla fine. Sulla questione, a Talksport, è intervenuto l’attaccante della formazione di Jurgen Klopp Sadio Mané.

TITOLO – “Io voglio vincere in campo e alzare quel trofeo, ma, vista la situazione, accetterò qualsiasi cosa accadrà. Vincere il titolo è il mio sogno, ma se ciò non dovesse accadere a causa dell’emergenza lo accetteremo e ci riproveremo il prossimo anno”.

KLOPP RACCONTA IL PRIMO INCONTRO CON MANE’: “SEMBRAVA UN RAPPER…”