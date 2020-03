Liverpool, Minamino non ci sta: “Voglio dare il mio contributo. Aspetto il mio momento ma…”

Primi malumori in casa Liverpool. Non solo per i recenti risultati negativi che hanno sorpreso tifosi e ambiente Reds ma anche per le parole espresse dal manager Klopp nei confronti della squadra e rispetto la condizione del neo arrivato Takumi Minamino. Il giapponese, classe 1995, è approdato in Premier League da circa tre mesi ma non ha avuto modo di mostrare le sue doti con continuità.

Dopo la parentesi in FA Cup, con il calciatore apparso in buona forma ma poco servito dai compagni, ecco le lamentele del diretto interessato che arrivato dal sito ufficiale del club. Un malconento dettato solo dalla voglia di fare bene: “Negli ultimi mesi ci sono stati momenti che mi sono davvero piaciuti in cui sono stato felice, ma vorrei dare un contributo maggiore al raggiungimento degli obiettivi del club e aiutare i miei compagni. Avevo fame prima e ne ho anche ora. Voglio fare bene per dimostrare ai compagni il mio valore e ottenere la fiducia anche dei tifosi del Liverpool. Sono qui da tre mesi, ma non ho avuto molto tempo per giocare. Penso di continuare a studiare l’inglese e di aumentare il feeling e l’interazione con la squadra, ma non mi piace aspettare. Faccio del mio meglio per avere la possibilità di contribuire alla causa comune. Quando l’allenatore ha bisogno di me, devo essere pronto”, ha detto Minamino.