Liverpool-Norwich, invasore mezzo nudo fermato dalla sicurezza e Firmino…se la ride

Parte subito forte il Liverpool nel primo match stagionale di Premier League. L’ampio successo sul Norwich conferma la vena realizzativa e di gioco dei Reds. Ma la prima giornata del campionato inglese verrà ricordata anche per altri motivi dagli uomini di Klopp. Infatti, oltre all’infortunio di Alisson che fa preoccupare tutto l’ambiente, nel corso della gara è anche avvenuta un’invasione.

Un uomo si è preso qualche minuto di gloria correndo sul prato di Anfield vestito solamente con un paio di pantaloncini. L’invasore, tifoso dei Norwich, festeggiava probabilmente il ritorno in Premier League della sua squadra neopromossa. Un’invasione pacifica che ha generato anche diverse risate. Infatti, l’uomo correndo ha pian piano perso i pantaloni rimanendo nudo. A quel punto si è tuffato sul terreno di gioco ed è stato raggiunto dalla sicurezza.

In tutto questo, la reazione dei giocatori è stata divertente. In modo particolare, come mostrano le immagini di alcuni tifosi su Twitter e riportate dal Sun, l’attaccante del Liverpool Firmino è apparso piuttosto sorridente nel momento dell’invasione. Un bel modo per ricordarsi questa prima giornata della Premier League 2019-2020.