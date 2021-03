Liverpool una vittoria speciale, Curtis Jones dedica il gol ad Alisson e al compianto padre

Una vittoria per ripartire a macinare punti preziosi nel campionato. Il Liverpool vince contro lo Sheffield per 0-2 e conquista un successo fondamentale per il percorso in Premier League. Tre punti con un doppio significato visto il lutto che ha colpito la squadra Reds ed in particolare il portiere Alisson che in settimana ha dovuto fare i conti con la tragica morte di suo padre. Curtis Jones, centrocampista del club inglese, autore della rete con la quale il Liverpool ha aperto le marcature, ha voluto dedicare il suo gol proprio all’amico e compagno di squadra che dovrà superare questo brutto momento.

Liverpool, la dedica di Curtis Jones

Al termine della sfida di campionato, Curtis Jones ha rilasciato alcune parole alla stampa e anche attraverso i propri profili social. “È stato un momento difficile per me e per tutta la squadra, ma sono contento di aver segnato”, ha spiegato il giovane calciatore Reds. “Vorrei dedicare questo gol al padre di Ali. Possa riposare in pace. Ali, se vedi questo, questo è per te, fratello. Alisson è un ragazzo forte e, ovviamente, una parte importante della squadra. Non è qui oggi, ma ci manca. Dedico il mio gol a lui, a suo padre e a tutta la sua famiglia”.

Parole preziose per l’estremo difensore brasiliano che non è stato schierato da Klopp nella formazione titolare. Al suo posto Adrian.