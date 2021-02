Manchester City, basta errori dal dischetto. Guardiola si affida al… portiere: “Il prossimo lo tira Ederson”

Aguero, De Bruyne, Sterling e adesso anche Gundogan. Il Manchester City non trova il suo rigorista. Troppi errori dagli undici metri e, spesso, anche decisivi. Ecco perché Pep Guardiola sembra essersi deciso a cambiare definitivamente affidando questo importante ruolo al… suo portiere. Ebbene sì, come già rumoreggiato in passato, sarà Ederson a calciare il prossimo penalty. Lo ha confermato lo stesso mister alla BBC dopo la vittoria sul Liverpool e l’ennesimo rigore sbagliato.

Guardiola: “Ederson tirerà il prossimo rigore”

“I calci di rigore sono diventati un problema per noi”, ha ammesso Guardiola dopo l’errore contro il Liverpool di Gundogan quando ancora il risultato era fermo sullo 0-0. “Credo sia impossibile per una squadra come la nostra non segnare i rigori specie nei momenti decisivi. Per questa ragione penso che la soluzione sia chiara. Il prossimo lo tirerà Ederson. Penso di sì”.

Il portiere, da sempre considerato tra i migliori con i piedi, avrà finalmente la sua occasione come spesso richiesto nel corso delle sue interviste. Staremo a vedere se sfrutterà la chance di diventare portiere-rigorista ufficialmente.