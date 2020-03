Manchester United, altro errore per De Gea. Roy Keane non perdona: “L’avrei ucciso…”

David De Gea nel mirino della critica. Tifosi comuni ed eccellenti sono furiosi col portiere del Manchester United per l’ennesimo errore che è costato caro ai Red Devils.

Brutto il rinvio col quale l’estremo difensore calcia addosso all’attaccante rivale dell’Everton generando il gol del momentaneo vantaggio dei rivali. Una papera che non è stata presa bene neppure dall’ex leggenda Roy Keane.

ARROGANTE – Senza mezze misure, come riporta Marca, l’ex Red Devils ha attaccato De Gea: “Come allenatore e come giocatore l’avrei ucciso, chiunque l’avrebbe ucciso! È un portiere troppo intelligente per fare un errore così. Ci ha messo troppo tempo a rinviare, cosa stava aspettando? Penso sia un po’ arrogante. All’intervallo lo avrei linciato”.