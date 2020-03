Manchester United, l’ex Ince: “Pogba? I Red Devils non hanno più bisogno di lui, oggi non sarebbe neanche titolare…”

Stagione difficile per Paul Pogba, alle prese con continui guai fisici. Sul centrocampista del Manchester United, già da tempo, si rincorrono voci di mercato, con Real Madrid e Juventus che sarebbero pronte a fare follie pur di aggiudicarsene le prestazioni. Del francese, a Paddy Power, ha parlato l’ex giocatore dei Red Devils Paul Ince.

POGBA – “I tifosi pensavano che Pogba potesse essere la star, invece… Se vuole andarsene, credo che per Solskjaer adesso sarebbe più facile farlo partire, visto che ha Bruno Fernandes. Lo United, in questo momento, non sembra più avere bisogno di lui. Se rientrerà prima del termine della stagione, dovrà sudarsi un posto da titolare…”