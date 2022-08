Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la terza giornata di Premier League.

Redazione ITASportPress

Manchester United-Liverpool è il big match del Monday Night di Premier League. Si gioca questa sera, 22 agosto 2022, alle ore 21 la super sfida all'Old Trafford. Momento particolare per entrambe le squadre che sono reduci rispettivamente da due k.o. e due pareggi. Staremo a vedere se e chi riuscirà a trovare i primi tre punti della stagione.

Manchester United-Liverpool, le ultime

Da una parte il Manchester United di Cristiano Ronaldo che non fa smettere di parlare di sé causa mercato. Dall'altra la formazione di Klopp e Salah che dopo due pareggi vuole vincere e rimettersi in scia al Manchester City, ieri fermato sul pari dal Newcastle.

La squadra di Ten Hag sta affrontando grosse difficoltà ma un big match di questo livello, in caso di successo, potrebbe cambiare le cose. Reds che non vogliono perdere altro tempo per lottare per la vittoria finale del campionato.

Probabili formazioni e dove vederla

Manchester United-Liverpool si giocherà lunedì 22 agosto 2022 a 'Old Trafford'. Calcio d'inizio alle ore 21.00. Per gli appassionati della Premier League ci sono buone notizie. Il match, infatti potrà essere visto in diretta tv e streaming. A trasmetterlo sarà Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite).

Il big match della terza giornata del massimo campionato inglese tra Red Devils e Reds si potrà seguire anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio di Sky Go scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La sfida potrà essere vista in streaming anche con NOW dopo aver acquistato il ticket 'Sport' e scelto il pacchetto ad hoc.

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la gara odierna:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Fred, Eriksen; Bruno Fernandes, Rashford, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Ten Hag.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.