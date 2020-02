Manchester United, Pogba: “Gli infortuni? Capitano, l’importante è tornare più forti di prima…”

Mentre il suo futuro continua a rimanere un’incognita, con la Juventus che brama per riportarlo a Torino, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato al canale Youtube ufficiale dei fratelli Klitschko soffermandosi sulle proprie condizioni fisiche.

INFORTUNI – “Gli infortuni purtroppo capitano, devi farti trovare pronto. La cosa più importante è tornare in campo e non avere ricadute, tornando più forti di prima. In questi casi bisogna non avere fretta. Se gli infortuni si possono evitare? Quello che ho avuto io no, ho subito un tackle da dietro e mi sono fatto male. I problemi muscolari, invece, possono essere causati da una cattiva alimentazione, da un cattivo riposo o da troppo allenamento”.