Manchester United, Pogba: “Il Liverpool? Non vorrei vincessero, ma sono migliorati ancora…”

Mentre il suo futuro continua a rimanere un’incognita, con Real Madrid e Juventus desiderose di aggiudicarsene le prestazioni, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato dei rivali del Liverpool ai microfoni di ESPN.

LIVERPOOL – “Vista la rivalità che c’è, non vorrei che vincessero il titolo, ma da amante del calcio che ha sempre rispettato gli avversari devo ammettere che meritano di essere dove sono oggi. In campionato, fin qui, non hanno perso neanche una partita e hanno già una mano sul trofeo. Rispetto alla scorsa stagione, durante la quale hanno vinto la Champions League, sono addirittura migliorati”.