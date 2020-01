Manchester United, senti Berbatov: “Critiche a Solskjaer? Sono giustificate…”

Altra stagione negativa per il Manchester United, almeno fin qui. I Red Devils, reduci dal ko interno per 3-1 nel derby con il City nella semifinale di andata della Carabao Cup, occupano solamente il quinto posto in Premier League, a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions. Un rendimento che ha fatto sì che il tecnico Ole Gunnar Solskjaer sia finito nel mirino della critica. Proprio di questo, come riporta il Mirror, ha parlato l’ex attaccante dello United Dimitar Berbatov.

CRITICHE – “Le critiche nei suoi confronti sono giustificate e comprensibili, qualsiasi tecnico nella sua posizione verrebbe criticato, è la cosa più facile da fare al mondo. Un allenatore, però, deve rimanere sereno e trasmettere l’idea che tutto sia sotto controllo. Credo che Solskjaer sia arrabbiato e sicuramente lo dimostrerà all’interno dello spogliatoio, ma deve rimanere calmo e professionale per mostrare di essere padrone della situazione”.

