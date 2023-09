Manchester United, sfottò dei media a Onana: “Gli cadono anche le chiavi dell’auto”

Non accenna a placarsi la polemica riguardante André Onana e le sue "papere" in questo inizio di stagione con il Manchester United. Il numero uno camerunense, ceduto dall'Inter ai Red Devils in estate per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, ha iniziato malissimo questa stagione. Aveva incassato un gol da 50 metri contro il Lens, in amichevole, poi le prime incertezze in Premier League. Infine un errore da matita blu alla prima di Champions, contro il Bayern Monaco. Un errore costato il gol del vantaggio dei bavaresi, che gli è immediatamente valso aspre critiche da tifosi e giornalisti d'Oltremanica.