Manchester United, Solskjaer: “Bruno Fernandes? È un vincente, mi ricorda Scholes…”

E’ stato il grande colpo di mercato di gennaio del Manchester United, strappato ad una fitta concorrenza. Stiamo parlando di Bruno Fernandes, prelevato dai Red Devils a gennaio dallo Sporting Lisbona. Del giocatore portoghese, come riporta il Sun, ha parlato il tecnico degli inglesi Ole Gunnar Solskjaer, il quale si è lasciato andare ad un impegnativo paragone.

FERNANDES – “Mi ricorda Scholes come giocatore, anche se sicuramente hanno una personalità diversa fuori dal campo. Contro il Bruges, quando era in panchina, parlava agli altri calciatori in campo, dando loro consiglio ed aiuto. E nei dieci minuti in chi ha giocato ha fatto la differenza. E’ un leader, un vincente: mi ha impressionato”.

BRUNO FERNANDES E L’APPRODO AL MANCHESTER UNITED: “SO CHE CRISTIANO RONALDO GLI HA PARLATO BENE DI ME”