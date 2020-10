Manchester United, Solskjaer fa eco a Guardiola: “Non capisco perché siano stati tolti i 5 cambi…”

Non ci sta Ole Gunnar Solskjaer e parlando al sito ufficiale del Manchester United in vista del match di Premier League contro l’Arsenal ha affrontato il tema delicato delle sostituzioni, non più 5 come nella seconda parte della scorsa stagione per venire incontro ai problemi causati dal poco allenamento per il coronavirus.

Solskjaer: “Non capisco perché siano stati tolti i 5 cambi”

Esattamente come fatto da Pep Guardiola, manager del Manchester City, anche Solskjaer dice la sua apertamente: “Sono assolutamente favorevole alle cinque sostituzioni, e non capisco, e non posso neppure comprendere come sia potuto capitare che la Premier League si sia negata questa possibilità”, ha detto il mister Red Devils. “Credo che fra i compiti di un allenatore ci sia anche quello di tutelare i calciatori. Questa è senza dubbio la stagione più dura e difficile mai affrontata sinora anche peggio di quella passata forse. Dovevamo tutti fare un passo indietro e pensare alla salute mentale e fisica dei nostri calciatori”.

E ancora: “So che Guardiola ha affrontato questo argomento e quello degli infortini e pensa l’abbia trattato esattamente come gli altri manager. Noi abbiamo il dovere di tutelare il patrimonio tecnico che la società ci ha consegnato. Si contano già parecchi infortuni ecco perché credo sia assolutamente necessario far riposare i calciatori”.