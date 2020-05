Mourinho freme: “Dopo aver visto la Bundesliga vogliamo tornare a calpestare l’erba del campo”

Non vede l’ora di fare ritorno sul campo da gioco, José Mourinho, intervenuto ai microfoni di SkySports ha parlato della ripresa in Premier League sulla quale ci sono ancora tanti dubbi. L’allenatore del Tottenham ha ammesso di non sopportare più l’attesa e di essere desideroso di calcio gioco specie dopo aver visto il campionato tedesco che ieri ha avuto anche il super classico tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

L’ODORE DELL’ERBA – “Adesso vogliamo tornare in campo. Dopo aver visto la Bundesliga ripartire e dopo aver preso nota degli annunci sull’imminente riapertura anche del calcio in Spagna e in Portogallo, penso che pure qui in Inghilterra si debba pensare a far ricominciare la Premier League”, ha detto Mourinho. “È dura veder giocare negli altri Paesi e noi che restiamo fermi. In questo momento non stiamo riuscendo a dare agli appassionato ciò che amano, ma ovviamente rispettiamo le decisioni delle istituzioni. A tutti noi manca il calcio giocato, il poter sentire l’odore dell’erba: è una sensazione incredibile”.