Mourinho, l’addio al Tottenham per colpa di… Bale

Dietro l'addio tra le parti ci sarebbero visioni opposte sul fronte mercato

L'annuncio dell'esonero di José Mourinho dal Tottenham ha spiazzato gran parte del mondo del pallone. Nessuno credeva che la separazione tra le parti potessere arrivare e, invece, come un fulmine a ciel sereno (o quasi) ecco lo Special One salutare gli Spurs. Una decisione che, stando a diversi media inglesi, sarebbe frutto di alcuni pareri discordi tra il portoghese e la società, in modo particolare con il presidente Levy e le sue scelte sul mercato con particolare riferimento a... Gareth Bale .

Da quanto si apprende dai tabloid inglesi, in modo particolare dal Telegraph, dietro all'esonero di José Mourinho dalla guida del Tottenham ci sarebbero motivazioni ben oltre il solo aspetto dei risultati. Gli Spurs, settimi in campionato ma pur sempre in lotta per entrare nelle prime quattro della Premier League, sono infatti anche in finale di Carabao Cup. Una stagione non certo ottimale ma allo stesso tempo non ancora catastrofica. Ecco perché il noto media britannico crede che dietro l'addio allo Special One ci sia qualcosa di più.