Mourinho torna in Premier League, ci siamo: blitz e contatti avviati con l’Arsenal

José Mourinho è pronto a fare il suo ritorno nel mondo del pallone come allenatore. Lo Special One, dopo l’esperienza al Manchester United e i mesi da commentatore televisivo, ha deciso di rimettersi in gioco. La chiamata giusta sembra essere arrivata dall’Arsenal.

Trovano conferme le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui Mourinho abbia anche già avuto un incontro con la dirigenza Gunners. Questa volta lo afferma anche il Times che parla del portoghese che nei giorni scorsi sarebbe volato a Londra per incontrare gli uomini mercato dell’Arsenal in cerca di un tecnico che già conosce il campionato, in grado di riequilibrare lo spogliatoio dopo i recenti fatti con Emery, e di portare la squadra in Champions League, obiettivo fondamentale sia dal punto di vista sportivo sia economico.