Ndombele e il calvario sotto Pochettino: “Era troppo duro, il mio corpo non ce la faceva. Volevo andare via dal Tottenham”

Adesso è tra i pezzi pregiati del Tottenham e del centrocampo di José Mourinho. Eppure, Tanguy Ndombele, appena arrivato agli Spurs, voleva già andare via… Lo ha raccontato il diretto interessato ai microfoni del Guardian rivelando che dietro la sua voglia di “scappare via” c’erano i metodi troppo severi dell’ex manager Mauricio Pochettino.

Ndombele e il sistema Pochettino

Nel racconto di Ndombele un periodo particolare dei suoi primi passi in maglia Spurs, il pre-campionato sotto la guida di Pochettino: “Quella preparazione è stata davvero dura. Sinceramente in quel periodo ho chiamato molti amici in Francia dicendo che volevo andare via. Penso che quella preparazione così forte, dura e pesante voluta dal tecnico abbia giocato un ruolo importante nei miei infortuni successivi”, ha raccontato il centrocampista.

“Il mio corpo aveva necessità di abituarsi a quel tipo di lavoro. Per quello all’inizio è stato vero shock. Ripeto, credo che abbia influito sui miei infortuni e la forma fisica che avevo”. Proprio la situazione creatasi con i tanti infortuni e lo scarso utilizzo avevano portato in un certo senso anche la società a pensare ad una cessione: “Ad essere sincero non so quanto sia stato davvero vicino a partire. Ma so che la mia intenzione, dopo quella prima stagione, era di andare via. Avevo parlato anche col presidente che però non voleva che me ne andassi. Parlare con lui mi ha motivato e sono rimasto per migliorare e dare il massimo”.

“Ricordo che la mia intenzione era davvero quella di cambiare aria ma sono stato motivato e adesso mi sento davvero bene. Il passato è solo un ricordo e sono felice di essermi messo ala prova. Ora non ci penso più e sto bene”. Adesso, sotto la guida di Mourinho, Ndombele gioca e fa la differenza. La dura preparazione di Pochettino resta solo un brutto ricordo…