Neville contro Raiola sul caso Pogba: “Vuole restare per vincere? Non credo ad una sola parola di ciò che ha detto…”

“Pogba vuole vincere trofei col Manchester United”, queste le parole di Mino Raiola, agente di Paul Pogba, rilasciate solamente pochi giorni fa alla stampa britannica. Parole che hanno mosso l’ambiente Red Devils che attende da tempo il ritorno del Polpo dopo i problemi fisici avuti. Nonostante quelle dichiarazioni, il futuro del centrocampista ex Juventus rimane appeso ad un filo e c’è chi, come Gary Neville, leggenda del club inglese, afferma di voler chiarezza e di non credere minimamente alle parole del noto procuratore.

Parlando a Sky Sports, Neville ha commentato duramente: “Pogba deve smetterla di tenere tutti nel limbo. Sappiamo che Pogba sa segnare gol e fare assist, ma ogni settimana Solskjaer riceve domande sul futuro del francese. Penso che Paul dovrebbe finalmente decidere cosa fare e comunicarlo. Il Manchester United ha bisogno di giocatori che vogliono giocare per questa squadra. E qualcosa mi dice che Pogba vuole giocare a calcio altrove. Le parole di Raiola? Non credo ad una sola parola del suo agente. Penso che molti club siano interessati a Pogba, perché è il migliore dei Red Devils”.