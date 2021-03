Neville: “Il Manchester United di Solskjaer meglio di quello di Mourinho. Calciatori di quella squadra non si piacevano…”

Si parla di Manchester United e non può non essere chiamato in causa chi ha vestito la maglia Red Devils per tutta una carriera. Gary Neville, storica leggenda del club inglese, ha commentato la stagione della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer e che, al momento, si trova al secondo posto in classifica in Premier League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, l’ex difensore ha fatto un confronto tra la formazione attuale e quella che in passato era stata allenata da José Mourinho senza risparmiare qualche parere sibillino…

Neville e il cambiamento del Manchester United

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Chelsea, Neville ha commentato la buona striscia in trasferta del Manchester United: “Credo che non perdere da 20 gare in trasferta sia un’ottima cosa. Non è facile e bisogna fare i complimenti alla squadra. Questo denota carattere e personalità. Per questa ragione credo che questa squadra allenata da Solskjaer sia meglio di quella allenata da Mourinho”.

E ancora: “Beh, credo che la squadra attualmente seconda sia migliore di quella che era arrivata seconda sotto la guida del portoghese. Non so, ho questa sensazione. Quei calciatori, visti dall’esterno, non sembravano piacersi“, ha sentenziato Neville. “Sento che c’è uno spirito migliore, si vogliono aiutare e collaborano. Se possono vincere la Premier League? Non importa se lo faranno, ma credo abbiano più possibilità rispetto a quella squadra avuta da Mourinho. E sicuramente questo Manchester United ha più possibilità di vincere prima del Chelsea. Il Chelsea mi sembra ancora troppo indietro con molti giocatori che devono crescere”.