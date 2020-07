Newcastle, niente cordata araba: tifosi disperati e sui social spunta l’hashtag #WeWantSaudi

Avevano sognato colpi come Gareth Bale, o altri nomi altisonanti non certo indifferente, ma alla fine i tifosi del Newcastle sono rimasti decisamente a mani vuote. Sembra essere del tutto saltata la trattativa per il cambio di proprietà che avrebbe dovuto portare un fondo di investimenti Saudita a capo del club. Troppe le incertezze sull’affare e tante, tantissime le emozioni negative da parte dei tifosi.

Newcastle: sui social spopola l’hashtag #WeWantSaudi

L’immagine di un tifoso del Newcastle disperato sta facendo il giro del web. A riportarla è ESPN UK che sottolinea lo stato d’animo dei fan del club inglese alla notizia della fine della trattativa tra la società e il Saudi Arabia’s Public Investment Fund, PCP Capital Partners e Reuben Brothers che si sono ritirati dall’acquisto del Newcastle appunto.

Una delusione che è ben visibile sui social dove, tra gli hashtag di tendenza è apparso #WeWantSaudi che va di pari passo con il più forte #PremierLeagueIsCorrupt. Rabbia e amarezza sono ben comprensibili viste le grandi ambizioni che sembrano avere gli arabi interessati alla società.

