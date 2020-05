Non solo Serie A, settimana decisiva anche per la Premier League

Non è solo la Serie A a scalpitare per la ripartenza. Dopo la Bundesliga, anche la Premier vuole riprendere e concludere il campionato. Come in Italia, anche in Inghilterra ci sono state diverse polemiche per quanto riguarda la ripresa. Da una parte chi ha spinto per riprendere la stagione, dall’altra chi considera ancora troppo pericolosa la situazione legata al virus.

Premier entro il 26 giugno

Secondo quanto raccolto da SkySports questa è la settimana decisiva per quanto riguarda la ripresa del campionato. Nel frattempo le squadre da mercoledì potranno riprendere gli allenamenti “tradizionali” in gruppi da 12 giocatori. Contatti e tackle saranno quindi consentiti in modo tale da far respirare alle squadre un clima di normalità, almeno in allenamento. La giornata decisiva però per la decisione legata alla ripresa è quella di giovedì 28 maggio, così come in Italia. I club si incontreranno in videocall per decidere quale data sia la più opportuna per tornare in campo. Considerate le 4 settimane canoniche di allenamento per i giocatori, la data potrebbe essere quella del 26 giugno.